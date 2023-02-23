Баку выступил с обвинением в адрес Еревана по Лачинской дороге

Отказ Армении от предложения Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе двух стран свидетельствует о намерении Еревана продолжить использование Лачинской дороги в незаконных целях. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии азербайджанского МИД.

Фото: ТАСС ТАСС

"Отказ армянской стороны от предложения установить пограничный контрольно-пропускной пункт, чтобы положить конец случаям злоупотребления Лачинской дорогой, предусмотренной только для гуманитарных целей, еще раз показывает, что истинное намерение Армении состоит в том, чтобы продолжить использование дороги в незаконных целях вопреки трехстороннему заявлению от 10 (9) ноября 2020 года", - говорится в комментарии.

По мнению Баку, это также показывает, что Армения "не заинтересована в обеспечении прозрачности на Лачинской дороге".

На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что на его состоявшейся в Мюнхене встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном азербайджанской стороной было предложено создать КПП на армяно-азербайджанской границе.