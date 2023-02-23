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18 минут назад

Баку обвинил Ереван в желании продолжить использовать Лачинскую дорогу в незаконных целях

ТАССиещё 1

Отказ Армении от предложения Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе двух стран свидетельствует о намерении Еревана продолжить использование Лачинской дороги в незаконных целях. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии азербайджанского МИД.

Баку выступил с обвинением в адрес Еревана по Лачинской дороге
Фото: ТАССТАСС

"Отказ армянской стороны от предложения установить пограничный контрольно-пропускной пункт, чтобы положить конец случаям злоупотребления Лачинской дорогой, предусмотренной только для гуманитарных целей, еще раз показывает, что истинное намерение Армении состоит в том, чтобы продолжить использование дороги в незаконных целях вопреки трехстороннему заявлению от 10 (9) ноября 2020 года", - говорится в комментарии.

По мнению Баку, это также показывает, что Армения "не заинтересована в обеспечении прозрачности на Лачинской дороге".

На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что на его состоявшейся в Мюнхене встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном азербайджанской стороной было предложено создать КПП на армяно-азербайджанской границе.

Суд ООН призвал Азербайджан снять блокаду Лачинского коридора

В среду министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции со своим люксембургским коллегой Жаном Ассельборном заявил, что Ереван против установки азербайджанских пропускных пунктов в Лачинском коридоре.

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