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20 минут назад

Мэрия Стамбула начала сносить неустойчивые дома

Илья Родин

Строители начали снос неустойчивых зданий, рассказал в среду, 22 февраля, мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Об этом пишет РИА «Новости».

В Турции снесут сотни жилых домов из-за их неустойчивости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что с 2019 года в Стамбуле действует программа оценки технического состояния зданий. Обследование осуществляется бесплатно, по просьбе владельцев или жителей домов.

За три года было обработано порядка 30 тыс. запросов, после землетрясения поступило еще 40 тыс.

Специалисты за период действия программы выявили 318 построек, способных обрушиться даже при незначительных толчках. Кроме того. им удалось обнаружить 1525 зданий, которые относятся к категориям D и E. Риск их разрушения при природных катаклизмах также достаточно высок.

Имамоглу уточнил, что мэрия начала снос домов, риск обрушения которых особенно высок. Он добавил, что власти выделили денежные средства их жильцам на аренду квартир в размере 4500 лир (17,8 тыс. рублей).

Напомним, что в феврале в макрорегионе произошла серия землетрясений и афтершоков. Она затронула Сирию, Румынию, Молдавию, Грузию и другие страны. Наиболее сильно пострадала Турция. Катастрофа унесла жизни свыше 40 тыс. человек.

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