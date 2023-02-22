В Турции снесут сотни жилых домов из-за их неустойчивости

Строители начали снос неустойчивых зданий, рассказал в среду, 22 февраля, мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что с 2019 года в Стамбуле действует программа оценки технического состояния зданий. Обследование осуществляется бесплатно, по просьбе владельцев или жителей домов.

За три года было обработано порядка 30 тыс. запросов, после землетрясения поступило еще 40 тыс.

Специалисты за период действия программы выявили 318 построек, способных обрушиться даже при незначительных толчках. Кроме того. им удалось обнаружить 1525 зданий, которые относятся к категориям D и E. Риск их разрушения при природных катаклизмах также достаточно высок.

Имамоглу уточнил, что мэрия начала снос домов, риск обрушения которых особенно высок. Он добавил, что власти выделили денежные средства их жильцам на аренду квартир в размере 4500 лир (17,8 тыс. рублей).