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44 минуты назад

В США назвали настоящую причину поездки Байдена в Киев

Илья Родин

Глава США Джо Байден приехал в Киев с тем, чтобы восстановить упавшие рейтинги, предположила американская журналистка журналистка Мегин Келли. Запись ее интервью опубликовал YouTube-канал Sky News Australia.

В США назвали настоящую причину поездки Байдена в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Келли подчеркнула, что американские СМИ с пафосом освещают визит Байдена на Украину, вспоминают знаменитых полководцев прошлого.

Вместе с тем, пояснила журналистка, в феврале телеканалы сняли несколько нелестных репортажей о президенте. Ему потребовалось нивелировать эффект от них, сделать эффектную фотосессию.

По оценке Келли, заявления Байдена о том, что Штаты готовы поддерживать Киев столько, сколько потребуется, являются вымыслом. Она уточнила, что опросы общественного мнения свидетельствуют об обратном: граждане США все сильнее возражают против дальнейшего вооружения Украины.

Напомним, что во время турне американского лидера произошли несколько неприятных инцидентов. В Варшаве член делегации практически скатился по трапу. На обратном пути при подъеме в самолет споткнулся и упал уже сам Байден.

В мире,Джозеф Байден,
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