В США назвали настоящую причину поездки Байдена в Киев

Глава США Джо Байден приехал в Киев с тем, чтобы восстановить упавшие рейтинги, предположила американская журналистка журналистка Мегин Келли. Запись ее интервью опубликовал YouTube-канал Sky News Australia.

Келли подчеркнула, что американские СМИ с пафосом освещают визит Байдена на Украину, вспоминают знаменитых полководцев прошлого.

Вместе с тем, пояснила журналистка, в феврале телеканалы сняли несколько нелестных репортажей о президенте. Ему потребовалось нивелировать эффект от них, сделать эффектную фотосессию.

По оценке Келли, заявления Байдена о том, что Штаты готовы поддерживать Киев столько, сколько потребуется, являются вымыслом. Она уточнила, что опросы общественного мнения свидетельствуют об обратном: граждане США все сильнее возражают против дальнейшего вооружения Украины.