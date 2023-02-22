В США назвали настоящую причину поездки Байдена в Киев

Глава США Джо Байден приехал в Киев с тем, чтобы восстановить упавшие рейтинги, предположила американская журналистка журналистка Мегин Келли. Запись ее интервью опубликовал YouTube-канал Sky News Australia.
Келли подчеркнула, что американские СМИ с пафосом освещают визит Байдена на Украину, вспоминают знаменитых полководцев прошлого.
Вместе с тем, пояснила журналистка, в феврале телеканалы сняли несколько нелестных репортажей о президенте. Ему потребовалось нивелировать эффект от них, сделать эффектную фотосессию.
По оценке Келли, заявления Байдена о том, что Штаты готовы поддерживать Киев столько, сколько потребуется, являются вымыслом. Она уточнила, что опросы общественного мнения свидетельствуют об обратном: граждане США все сильнее возражают против дальнейшего вооружения Украины.
Напомним, что во время турне американского лидера произошли несколько неприятных инцидентов. В Варшаве член делегации практически скатился по трапу. На обратном пути при подъеме в самолет споткнулся и упал уже сам Байден.