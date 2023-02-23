Стало известно о нежелании Индии обсуждать санкции против России

Индия не хотела бы обсуждения членами «Большой двадцатки» дополнительных санкций против России, пока она председательствует в клубе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть высокопоставленных чиновников из правительства страны.

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Отмечается, что речь идет о предстоящей встрече министров финансов и глав центробанков стран G20. По словам одного из собеседников агентства, введенные Западом антироссийские санкции оказали негативное влияние на мир. Он также заявил, что Индия не заинтересована ни обсуждать, ни поддерживать дополнительные ограничительные меры против Москвы.

Другой источник агентства в свою очередь подчеркнул, что санкции не являются темой G20, поскольку это прежде все форум для «обсуждения вопросов роста» экономик.