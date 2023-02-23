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12 минут назад

Стало известно о нежелании Индии обсуждать санкции против России

Lenta.ruиещё 3

Индия не хотела бы обсуждения членами «Большой двадцатки» дополнительных санкций против России, пока она председательствует в клубе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть высокопоставленных чиновников из правительства страны.

Стало известно о нежелании Индии обсуждать санкции против России
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что речь идет о предстоящей встрече министров финансов и глав центробанков стран G20. По словам одного из собеседников агентства, введенные Западом антироссийские санкции оказали негативное влияние на мир. Он также заявил, что Индия не заинтересована ни обсуждать, ни поддерживать дополнительные ограничительные меры против Москвы.

Другой источник агентства в свою очередь подчеркнул, что санкции не являются темой G20, поскольку это прежде все форум для «обсуждения вопросов роста» экономик.

Главы министерств финансов и центробанков стран G7 встретятся 23 февраля, чтобы обсудить санкции против России перед заседанием G20 в Бангалор. По словам министра финансов Японии Сюнъити Судзуки, одной из тем будет санкционное давление на Москву. Кроме того, страны коснутся вопроса помощи Украине.

В мире,Санкции,Сюнъити Судзуки,
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