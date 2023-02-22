В США раскрыли настоящую причину поездки Байдена в Киев

Президент США Джо Байден посетил Киев ради восстановления упавших рейтингов, заявила американская журналистка Мегин Келли в эфире Sky News Australia. Видеозапись доступна на YouTube.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«СМИ просто преподносят все так, будто там был целый марш генерала Макартура. Но все не так», — отметила она.

По словам Келли, американский лидер прибыл в Киев, что «поучаствовать в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей».

Журналистка также обвинила Белый дом во лжи о том, что Байден давно готовился к поездке. Она заявила о наличии доказательств, которые подтверждают тот факт, что решение было принято не ранее, чем на прошлой неделе.

Келли также назвала вымыслом слова главы Белого дома о том, что Соединенные Штаты поддерживать украинскую сторону столько, сколько понадобится.

«Как показывают опросы общественного мнения, показатели поддержки дальнейшего вооружения и финансирования Украины смещаются в невыгодном ему направлении — все ниже и ниже», — заявила журналистка.