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1 час назад

В США раскрыли настоящую причину поездки Байдена в Киев

Lenta.ru

Президент США Джо Байден посетил Киев ради восстановления упавших рейтингов, заявила американская журналистка Мегин Келли в эфире Sky News Australia. Видеозапись доступна на YouTube.

В США раскрыли настоящую причину поездки Байдена в Киев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«СМИ просто преподносят все так, будто там был целый марш генерала Макартура. Но все не так», — отметила она.

По словам Келли, американский лидер прибыл в Киев, что «поучаствовать в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей».

Журналистка также обвинила Белый дом во лжи о том, что Байден давно готовился к поездке. Она заявила о наличии доказательств, которые подтверждают тот факт, что решение было принято не ранее, чем на прошлой неделе.

Келли также назвала вымыслом слова главы Белого дома о том, что Соединенные Штаты поддерживать украинскую сторону столько, сколько понадобится.

«Как показывают опросы общественного мнения, показатели поддержки дальнейшего вооружения и финансирования Украины смещаются в невыгодном ему направлении — все ниже и ниже», — заявила журналистка.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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