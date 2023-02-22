Сын Трампа высмеял падение Байдена при посадке в самолет

Дональд Трамп-младший, сын экс-главы США Дональда Трампа, с юмором прокомментировал инцидент с американским лидером Джо Байденом в аэропорту Варшавы. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

Отмечается, что накануне Байден оступился и упал вперед при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. Затем самостоятельно поднялся и пошел к люку.

Перед тем, как зайти в лайнер, политик помахал провожающим. Вместе с тем, общаться с репортерами он не посчитал нужным.

«Ой, он сделал это снова», - написал в социальных сетях Трамп-младший.

Молодой политик заметил, что президент страны предположительно не в состоянии подняться даже на лестничный пролет.

И при этом, добавил Дональд, он ведет державу к Третьей мировой войне.

Напомним, что летом 2022 года Байден якобы из-за сильного ветра трижды споткнулся на трапе самолета. Трамп-младший не оставил без внимания этот инцидент.