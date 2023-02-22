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31 минуту назад

Reuters: Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России

ТАССиещё 4

Агентство сообщает, что переговоры продолжатся

В Евросоюзе не смогли согласовать десятый пакет санкций против России
Фото: © AP Photo/ Francisco Seco© AP Photo/ Francisco Seco

Послы ЕС не смогли согласовать в среду десятый пакет санкций против России, "остается еще ряд вопросов", переговоры продолжатся в четверг во второй половине дня. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

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"Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций. Ряд вопросов остается, в частности, об обязательствах докладывать об активах российских олигархов в Европе. Дополнительные переговоры пройдут в четверг", - сообщило агентство.

Как ранее заявил источник ТАСС в Брюсселе, сохраняющие разногласия носят частный характер, "все страны ЕС согласны с главным, что 10-й пакет должен вступить в силу 24 февраля". "Это станет важным сигналом в годовщину" начала Россией специальной военной операции, подчеркнул источник.

Согласно информации, которую ранее озвучили в Брюсселе, в новый пакет санкций войдут торговые ограничения против поставок в Россию технологий и товаров двойного назначения, в том числе 47 видов электронных компонентов, которые могут использовать для производства оружия. В него также будут включены несколько видов тяжелой, в том числе строительной, техники, комплектующие для силовых агрегатов летательных аппаратов. Еврокомиссия оценивает объем этого пакета санкций в €11 млрд.

Евросоюз намерен включить в черный список еще 62 человека и 28 организаций, включая три банка: Альфа-банк, "Тинькофф" и Росбанк. Как ожидается, санкции также будут введены в отношении Фонда национального благосостояния, страховой компании "Ингосстрах", медиагрупп "Патриот" и "Россия сегодня", а также общественного движения "Общероссийский народный фронт". Кроме того, под санкции должна подпасть лондонская компания Pawell Shipping, которую обвиняют в "незаконном вывозе украинского зерна".

ЕС намерен заблокировать вещание на своей территории арабских служб RT и "Спутника".

Санкции против физических лиц

Среди физических лиц в черный список планируется включить уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову, зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина и министра труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленару Иванову за организацию эвакуации детей с освобожденной территории в зоне СВО. Как утверждает брюссельский портал "Еврообсервер", Брюссель в проекте санкционного решения называет эвакуацию детей из зоны боевых действий "организацией массовых похищений украинских детей".

В черный список также будут включены несколько высокопоставленных военных и глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По имеющейся информации, проблемы с утверждением десятого пакета связаны с тем, что несколько восточноевропейских стран пытается добиться введения санкций против Росатома и его генерального директора Алексея Лихачева.

Согласно информации внешнеполитической службы ЕС, в санкционный список для России на данный момент включены 1 386 физических лиц и 171 компания.

В мире,Вячеслав Духин,Алексей Лихачев,Евгений Примаков,Татьяна Москалькова,Россотрудничество,Тинькофф банк,Росбанк,Альфа-банк,Ингосстрах,Правительство московской области,Еврокомиссия,Росатом,ЕС,
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