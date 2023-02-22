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10 минут назад

Качиньский прокомментировал выступление Байдена в Варшаве

Елена Прошина

Председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал выступление президента США Джо Байдена в центре Варшавы несодержательным. Его слова приводит Wyborcza.

Качиньский прокомментировал выступление Байдена в Варшаве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он ничего не сказал», — сказал Качиньский.

В Wyborcza отметили, что данные слова политик сказал, когда покидал трибуны, на которых выступал Байден. По мнению издания, Качиньский «имел большую потребность в том, чтобы поделиться своими мыслями».

Напомним, что президент США прибыл в Польшу с визитом вчера, 21 февраля. В Варшаве он встретился с главой страны Анджеем Дудой с целью обсуждения вопросов расширения НАТО, а вечером выступил с речью, в которой, в частности, обратился к россиянам.

Сегодня у Байдена запланирована встреча с лидерами стран «Бухарестской девятки».

В мире,Ярослав Качиньский,Джозеф Байден,Анджей Дуда,НАТО,Партия "Право и справедливость",
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