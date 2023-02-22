Качиньский прокомментировал выступление Байдена в Варшаве

«Он ничего не сказал», — сказал Качиньский.

В Wyborcza отметили, что данные слова политик сказал, когда покидал трибуны, на которых выступал Байден. По мнению издания, Качиньский «имел большую потребность в том, чтобы поделиться своими мыслями».

Напомним, что президент США прибыл в Польшу с визитом вчера, 21 февраля. В Варшаве он встретился с главой страны Анджеем Дудой с целью обсуждения вопросов расширения НАТО, а вечером выступил с речью, в которой, в частности, обратился к россиянам.