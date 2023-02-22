Глава правящей партии Польши разочаровался в речи Байдена

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский после речи президента США Джо Байдена в Варшаве высказал свое разочарование услышанным. Видео, на котором Качиньский дает оценку речи Байдена, опубликовано в Youtube.

Фото: ТАСС ТАСС

На нем Качиньский говорит: "Он (Байден) ничего не сказал". Как утверждает снявший видео стипендиат фонда Барака Обамы Барт Сташевский, Качиньский говорил именно о речи Байдена, передает РИА Новости.

Байден прибыл с визитом в Варшаву накануне, после того как побывал с необъявленным визитом в Киеве. Туда он добрался на поезде из Польши, обратно он уехал также железной дорогой. В Варшаве Байден встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и произнес пространную речь. В частности, он заявил, что страны Запада не собирались нападать на Россию, а Украине военная помощь оказывается для того, чтобы там могла "защитить себя".