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1 час назад

Глава правящей партии Польши Качиньский разочаровался в речи Байдена в Польше

Российская Газета

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский после речи президента США Джо Байдена в Варшаве высказал свое разочарование услышанным. Видео, на котором Качиньский дает оценку речи Байдена, опубликовано в Youtube.

Глава правящей партии Польши разочаровался в речи Байдена
Фото: ТАССТАСС

На нем Качиньский говорит: "Он (Байден) ничего не сказал". Как утверждает снявший видео стипендиат фонда Барака Обамы Барт Сташевский, Качиньский говорил именно о речи Байдена, передает РИА Новости.

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Байден прибыл с визитом в Варшаву накануне, после того как побывал с необъявленным визитом в Киеве. Туда он добрался на поезде из Польши, обратно он уехал также железной дорогой. В Варшаве Байден встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и произнес пространную речь. В частности, он заявил, что страны Запада не собирались нападать на Россию, а Украине военная помощь оказывается для того, чтобы там могла "защитить себя".

Западные СМИ также охарактеризовали речь Байдена как бессодержательную. В прессе обратили внимание на то, что Байден вновь высказался в поддержку Украины, несмотря на высокую инфляцию в самих Штатах, пограничный кризис и проблемы с экологией.

В мире,Ярослав Качиньский,Джозеф Байден,Барак Обама,Анджей Дуда,
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