Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь оштрафовал мэра Харькова Игоря Терехова на 3,4 тыс. гривен (почти $93) за использование русского языка при публикации сообщений на его официальных страницах в социальных сетях. Об этом в среду сообщило издание "Украинские новости".

"По состоянию на 16 декабря 2022 года веб-страница в социальной сети Facebook [запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской] и Telegram-канал должностного лица мэра города Харькова Игоря Терехова ведутся на языке, отличном от государственного", - отмечается в опубликованном в Telegram-канале ответе языкового омбудсмена на запрос издания.

Отмечается, что Терехов как должностное лицо нарушил закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Признать Терехова виновным в совершении административного правонарушения <...> и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 3 400 гривен", - говорится в тексте документа.

В ноябре прошлого года Креминь уже издавал постановление о наложении административного штрафа на аналогичную сумму на Терехова за нарушение этого же закона. Отмечалось, что мэр в обращении к харьковчанам в эфире телемарафона "Единые новости" использовал негосударственный язык. Терехов после этого заявил, что и дальше будет общаться с харьковчанами по-русски, а на официальных мероприятиях будет разговаривать по-украински. По информации "Украинских новостей", в январе харьковский мэр обжаловал штраф в суде, рассмотрение его иска запланировано на 1 марта.