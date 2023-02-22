Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь оштрафовал мэра Харькова Игоря Терехова на 3,4 тыс. гривен (почти $93) за использование русского языка при публикации сообщений на его официальных страницах в социальных сетях. Об этом в среду сообщило издание "Украинские новости".
"По состоянию на 16 декабря 2022 года веб-страница в социальной сети Facebook [запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской] и Telegram-канал должностного лица мэра города Харькова Игоря Терехова ведутся на языке, отличном от государственного", - отмечается в опубликованном в Telegram-канале ответе языкового омбудсмена на запрос издания.
Отмечается, что Терехов как должностное лицо нарушил закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Признать Терехова виновным в совершении административного правонарушения <...> и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 3 400 гривен", - говорится в тексте документа.
В ноябре прошлого года Креминь уже издавал постановление о наложении административного штрафа на аналогичную сумму на Терехова за нарушение этого же закона. Отмечалось, что мэр в обращении к харьковчанам в эфире телемарафона "Единые новости" использовал негосударственный язык. Терехов после этого заявил, что и дальше будет общаться с харьковчанами по-русски, а на официальных мероприятиях будет разговаривать по-украински. По информации "Украинских новостей", в январе харьковский мэр обжаловал штраф в суде, рассмотрение его иска запланировано на 1 марта.
Курс на открытое вытеснение русского языка начал проводиться на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года президент Петр Порошенко за пять дней до истечения своих полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой взыскание штрафа до 8,5 тыс. гривен ($300), который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и интернет-сайты. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в школах.