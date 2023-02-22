Орбан потребовал снять санкции с четырех россиян

«Венгерский (премьер. — «Газета.Ru») Виктор Орбан снова угрожает наложить вето на продление санкций ЕС, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев, потому что он хочет, чтобы четыре человека были исключены из списка», — пишет издание, ссылаясь на информацию от трех дипломатов.