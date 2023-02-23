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7 минут назад

В Госдепе рассказали о самом дорогом подарке Байдену от Путина

ТАССиещё 4

Письменный набор, подаренный Джо Байдену российским лидером Владимиром Путиным во время их встречи в Женеве, стал самым дорогим подарком президенту в 2021 году - его стоимость оценивается в $12 тыс. Это следует из отчета о подарках должностным лицам США, обнародованного в четверг Госдепартаментом США.

В Госдепе рассказали о самом дорогом подарке Байдену от Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин и Байден обменялись подарками в ходе саммита в Женеве 16 июня 2021 года. Как сообщил тогда пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент РФ подарил американскому коллеге письменный набор "Москва" с хохломской росписью. В свою очередь в Белом доме проинформировали, что Байден подарил Путину хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы.

Путину пообещали сделать "королевский подарок"

Согласно отчету Госдепартамента, стоимость подарка российского лидера оценивается в $12 тыс. Он был передан в Национальный архив США. В документе отмечается, что "не принять [этот подарок] значило бы поставить в неловкое положение дарителя и правительство США". Аналогичная формулировка содержится в комментариях и ко всем остальным подаркам мировых лидеров.

Вторым по стоимости подарком в списке оказался шелковый ковер от занимавшего на тот момент пост президента Афганистана Ашрафа Гани, подаренный им Байдену 29 июня 2021 года - чуть больше чем за месяц до бегства афганского лидера из Кабула, занятого талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ) 15 августа 2021 года. Этот ковер оценивается в $9,6 тыс.

При этом самым дорогам подарком, преподнесенным американской президентской чете в 2021 году, стал еще один шелковый ковер, который первой леди США Джилл Байден подарила супруга афганского лидера Рула Гани. Его стоимость составила целых $19,2 тыс. Президенты России и США провели встречу в Женеве 16 июня 2021 года. Разговор с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.

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