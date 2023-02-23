В Госдепе рассказали о самом дорогом подарке Байдену от Путина

Письменный набор, подаренный Джо Байдену российским лидером Владимиром Путиным во время их встречи в Женеве, стал самым дорогим подарком президенту в 2021 году - его стоимость оценивается в $12 тыс. Это следует из отчета о подарках должностным лицам США, обнародованного в четверг Госдепартаментом США.

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Путин и Байден обменялись подарками в ходе саммита в Женеве 16 июня 2021 года. Как сообщил тогда пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент РФ подарил американскому коллеге письменный набор "Москва" с хохломской росписью. В свою очередь в Белом доме проинформировали, что Байден подарил Путину хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы.

Согласно отчету Госдепартамента, стоимость подарка российского лидера оценивается в $12 тыс. Он был передан в Национальный архив США. В документе отмечается, что "не принять [этот подарок] значило бы поставить в неловкое положение дарителя и правительство США". Аналогичная формулировка содержится в комментариях и ко всем остальным подаркам мировых лидеров.

Вторым по стоимости подарком в списке оказался шелковый ковер от занимавшего на тот момент пост президента Афганистана Ашрафа Гани, подаренный им Байдену 29 июня 2021 года - чуть больше чем за месяц до бегства афганского лидера из Кабула, занятого талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ) 15 августа 2021 года. Этот ковер оценивается в $9,6 тыс.