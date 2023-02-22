В Казахстане отменили концерт Авраама Руссо

В казахстанском Семее отменили концерт российского певца Авраама Руссо, который должен был состояться 11 марта в "Абай арене". Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на организатора мероприятия.

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Причиной отмены концертов стала низкая продажа билетов. Уточняется, что цены на билеты при этом для горожан были ниже, чем на предыдущие концерты зарубежных артистов.

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы приговорил соучастников покушения на певца Авраама Руссо к 12 и 9 годам колонии.