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1 час назад

В Казахстане отменили концерт Авраама Руссо

Газета.Ruиещё 3

В казахстанском Семее отменили концерт российского певца Авраама Руссо, который должен был состояться 11 марта в "Абай арене". Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на организатора мероприятия.

В Казахстане отменили концерт Авраама Руссо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной отмены концертов стала низкая продажа билетов. Уточняется, что цены на билеты при этом для горожан были ниже, чем на предыдущие концерты зарубежных артистов.

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы приговорил соучастников покушения на певца Авраама Руссо к 12 и 9 годам колонии.

"Суд приговорил Джуру к 9 годам лишения свободы, Трясникова к 12 годам лишения свободы", — указали в суде, добавляя, что "оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима".

В мире,Авраам Руссо,
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