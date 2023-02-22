Глава МИД Словакии на русском «послал» премьера Венгрии

Глава МИД Словакии Растислав Качер обратился к венгерскому премьеру Виктору Орбану, назвал его «путинским коллаборационистом» и обматерил на русском языке. Об этом рассказала Pluska.sk со ссылкой на пост в соцсети Качера.

Качер раскритиковал недавнюю речь Орбана, заявив, что тот подрывает «крепкое единство стран ЕС в поддержку свободы и независимости Украины».

Как отметил Качер, Орбана волнует лишь то, что это «не конфликт ЕС» и что поставка оружия и поддержка Украины затягивает его.

«Карпатский пророк заявил, что это «всего лишь военный конфликт между двумя славянскими государствами». Мы должны оставить их в покое», - отметил глава МИД.

По мнению Качера, разделить подход Орбана означало бы оставить украинцев погибать.

«Какая гадость. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (он родился в сегодняшней Венгрии) провалился бы под землю от стыда за таких христиан. <…> Для путинских коллаборационистов и особенно для наших в Карпатском бассейне и Фельвидеке, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины, у меня только одно послание: *** !» - написал он.

Ранее во время ежегодного обращения к нации Орбан заявил, что единственный способ гарантировать мирную жизнь для Венгрии - держаться подальше от конфликта на Украине.

Он подчеркивал, что на Украине борются «не добро и зло», а две славянские страны, и конфликт этот «ограничен во времени и пока пространстве».