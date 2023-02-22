Госдеп по ошибке распространил старое заявление глав МИД G7

Госдеп США 21 февраля по ошибке распространил старое заявление глав МИД стран G7, в котором говорилось о намерении вводить новые ограничительные меры в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на МИД Японии.

Во внешнеполитическом ведомстве Японии корреспонденту ТАСС не подтвердили и не опровергли эту информацию. На сайте МИД Японии соответствующего заявления или разъяснений о том, что оно было опубликовано американской стороной по ошибке, не публиковалось.

Вместе с тем агентство Kyodo отозвало новость о заявлении глав МИД G7, уточнив, что такого заявления не было.

Во вторник пресс-служба Госдепартамента США распространила заявление глав МИД G7. В нем содержалось осуждение в адрес России в связи с ситуацией на Украине, а также отмечалось, что страны "семерки" поддерживают "право Украины на защиту" и якобы имеющееся у нее "право вернуть территории".