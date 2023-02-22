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1 час назад

Reuters: Госдеп 21 февраля по ошибке распространил старое заявление глав МИД G7

ТАССиещё 1

Госдеп США 21 февраля по ошибке распространил старое заявление глав МИД стран G7, в котором говорилось о намерении вводить новые ограничительные меры в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на МИД Японии.

Госдеп по ошибке распространил старое заявление глав МИД G7
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во внешнеполитическом ведомстве Японии корреспонденту ТАСС не подтвердили и не опровергли эту информацию. На сайте МИД Японии соответствующего заявления или разъяснений о том, что оно было опубликовано американской стороной по ошибке, не публиковалось.

Вместе с тем агентство Kyodo отозвало новость о заявлении глав МИД G7, уточнив, что такого заявления не было.

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Во вторник пресс-служба Госдепартамента США распространила заявление глав МИД G7. В нем содержалось осуждение в адрес России в связи с ситуацией на Украине, а также отмечалось, что страны "семерки" поддерживают "право Украины на защиту" и якобы имеющееся у нее "право вернуть территории".

Reuters отмечает, что ведомство по ошибке распространило текст старого заявления, принятого еще пять месяцев назад.

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