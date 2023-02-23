В ЕК отказались комментировать расследования по «Северным потокам»

В Еврокомиссии воздержались от комментариев по поводу расследований диверсий на "Северных потоках", которое проводят некоторые страны ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Swedish Coast Guard/AP Swedish Coast Guard/AP

"Мы воздерживаемся от комментариев по идущим национальным расследованиям", - сказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, когда журналисты попросили дать комментарий относительно расследования Сеймура Херша.

В свою очередь, другой представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер сказала, что расследования являются ответственностью стран, которые их проводят.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты собственного расследования, посвященного диверсии на трубопроводах, в котором обвинил США и Норвегию в диверсии.