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50 минут назад

В ЕК отказались комментировать текущие расследования по "Северным потокам"

Газета.Ruиещё 5

В Еврокомиссии воздержались от комментариев по поводу расследований диверсий на "Северных потоках", которое проводят некоторые страны ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЕК отказались комментировать расследования по «Северным потокам»
Фото: Swedish Coast Guard/APSwedish Coast Guard/AP

"Мы воздерживаемся от комментариев по идущим национальным расследованиям", - сказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, когда журналисты попросили дать комментарий относительно расследования Сеймура Херша.

В свою очередь, другой представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер сказала, что расследования являются ответственностью стран, которые их проводят.

Херш допустил возможность выхода новых материалов по взрывам на "Северных потоках"

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты собственного расследования, посвященного диверсии на трубопроводах, в котором обвинил США и Норвегию в диверсии.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

В мире,Северный поток 2,Сеймур Херш,Еврокомиссия,ФСБ,ЕС,
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