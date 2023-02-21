Польша закрыла для белорусских грузовиков последний работающий КПП

Речь идет о КПП «Кукурыки — Козловичи». Решение МВД Польши вступило в силу во вторник, 21 февраля. С 19:00 по местному времени (с 21:00 по московскому) белорусские машины могут выехать с грузом в Белоруссию только через Литву или Латвию. Данный запрет будет действовать до тех пор, «пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков».