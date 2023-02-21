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40 минут назад

Байден обратился к россиянам

Газета.Ru

Президент США Джо Байден заявил, что США и страны Европы не хотят уничтожить или взять под контроль Россию. Об этом он сообщил во время своего выступления в Варшаве, передает Reuters.

Байден обратился к российскому народу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, западные страны не собираются нападать на Россию, как ранее заявил российский президент Владимир Путин.

«Миллионы россиян хотят жить в мире с соседями. Эта война никогда не была необходимостью, это трагедия», — отметил он.

Как отметил Байден, Путин выбрал вести боевые действия на Украине, и он может остановить их.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что целью западных стран является «отрыв от РФ ее исторических территорий, которые сегодня называются Украиной».

Байден назвал СВО испытанием для США и НАТО

По его словам, попытка реализации данного намерения на Украине осуществляется в рамках проекте Запада по созданию «анти-России».

Президент России подчеркнул, что этот проект не является новым, и люди, которые несколько погружены в историю, знают о том, что он «уходит корнями в XIX век».

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,НАТО,
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