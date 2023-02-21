Байден обратился к российскому народу

Президент США Джо Байден заявил, что США и страны Европы не хотят уничтожить или взять под контроль Россию. Об этом он сообщил во время своего выступления в Варшаве, передает Reuters.

По его словам, западные страны не собираются нападать на Россию, как ранее заявил российский президент Владимир Путин.

«Миллионы россиян хотят жить в мире с соседями. Эта война никогда не была необходимостью, это трагедия», — отметил он.

Как отметил Байден, Путин выбрал вести боевые действия на Украине, и он может остановить их.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что целью западных стран является «отрыв от РФ ее исторических территорий, которые сегодня называются Украиной».

По его словам, попытка реализации данного намерения на Украине осуществляется в рамках проекте Запада по созданию «анти-России».