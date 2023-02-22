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20 минут назад

Япония выразила обеспокоенность приостановкой участия России в ДСНВ

ТАССиещё 67

Япония обеспокоена решением России о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который, по мнению Токио, способствует стратегической стабильности между РФ и США. Об этом заявил в среду на пресс-конференции генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

Япония обеспокоилась из-за приостановки участия России в ДСНВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Этот договор способствует стратегической стабильности между США и Россией", - сказал он, назвав его также серьезным прогрессом в деле ядерного разоружения. "Объявление РФ о приостановке выполнения договора вызывает обеспокоенность", - добавил Мацуно. Генсек японского кабмина также подчеркнул, что Токио будет продолжать следить за развитием ситуации и предпринимать усилия для вовлечения ядерных держав в создание мира без ядерного оружия, отметив, что Япония является единственной в мире страной, подвергшейся атомной бомбардировке.

ДСНВ заключен между Россией и США, он предполагает сокращение ядерных арсеналов обеих стран. О решении приостановить участие России в нем президент РФ Владимир Путин объявил во вторник, выступая с посланием Федеральному собранию. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в соответствии с этим документом, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

В свою очередь МИД РФ в своем заявлении отмечал, что решение России о приостановке ее участия в ДСНВ обратимо, и призвал Вашингтон "проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора". Кроме того, в ведомстве уточнили, что Россия, несмотря на решение о приостановке ДСНВ, на время срока его действия продолжит соблюдать предусмотренные им количественные ограничения.

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