Япония обеспокоилась из-за приостановки участия России в ДСНВ

Япония обеспокоена решением России о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который, по мнению Токио, способствует стратегической стабильности между РФ и США. Об этом заявил в среду на пресс-конференции генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

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"Этот договор способствует стратегической стабильности между США и Россией", - сказал он, назвав его также серьезным прогрессом в деле ядерного разоружения. "Объявление РФ о приостановке выполнения договора вызывает обеспокоенность", - добавил Мацуно. Генсек японского кабмина также подчеркнул, что Токио будет продолжать следить за развитием ситуации и предпринимать усилия для вовлечения ядерных держав в создание мира без ядерного оружия, отметив, что Япония является единственной в мире страной, подвергшейся атомной бомбардировке.

ДСНВ заключен между Россией и США, он предполагает сокращение ядерных арсеналов обеих стран. О решении приостановить участие России в нем президент РФ Владимир Путин объявил во вторник, выступая с посланием Федеральному собранию. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в соответствии с этим документом, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.