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29 минут назад

Лукашенко встретился с президентом Абхазии Бжания

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с абхазским коллегой Асланом Бжания, стороны обсудили развитие сотрудничества между странами. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко встретился с президентом Абхазии Бжания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе переговоров Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда была заинтересована в сотрудничестве с Абхазией, в то время как Грузия «остро реагирует на наши встречи». При этом обе страны «никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси», подчеркнул он.

Также в ходе встречи белорусский президент указал, что следит за развитием ситуации в Грузии, в том числе с бывшим Президентом Михаилом Саакашвили, которая уже «не очень выглядит прилично». Однако Белоруссия не вмешивается в это, добавил Лукашенко.

Также белорусский лидер подчеркнул важность отношений с Абхазией, которые «должны развиваться».

20 февраля Бжания прибыл в Белоруссию, а по возвращении оттуда, как ожидается, он «продолжит программу рабочего визита в Москве».

В мире,Аслан Бжания,Александр Лукашенко,Михаил Саакашвили,
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