СМИ опубликовали фото с Байденом в поезде по пути из Киева

Американские журналисты опубликовали кадры поездки президента США Джо Байдена с Украины в Польшу на поезде. Снимок приводит РИА Новости.

Напомним, что в понедельник, 20 февраля, Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. По информации СМИ, он провел в Михайловском соборе встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, а после они под звуки сирен прогулялись по Михайловской площади.

Во время поездки президент заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. На этой неделе он также объявит о новых антироссийских санкциях.