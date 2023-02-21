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30 минут назад

СМИ опубликовали фото с Байденом в поезде по пути из Киева

Никита Бородкин

Американские журналисты опубликовали кадры поездки президента США Джо Байдена с Украины в Польшу на поезде. Снимок приводит РИА Новости.

СМИ опубликовали фото с Байденом в поезде по пути из Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что в понедельник, 20 февраля, Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. По информации СМИ, он провел в Михайловском соборе встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, а после они под звуки сирен прогулялись по Михайловской площади.

Во время поездки президент заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. На этой неделе он также объявит о новых антироссийских санкциях.

Сегодня Байден побывает в Польше, где встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО. Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявлял, что американский президент должен обсудить с польскими властями расширение инфраструктуры альянса на территории республики.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,
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