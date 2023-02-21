В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
1 час назад

В курортных районах Турции ощутили толчки от новых землетрясений

Lenta.ruиещё 1

Толчки от новых землетрясений, которые прошли на юго-востоке Турции, ощущались в курортной Анталье. Об этом пишет РИА Новости.

В курортных районах Турции ощутили толчки от новых землетрясений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти города попросили жителей держаться подальше от береговой линии из-за риска возникновения цунами после подземных толчков в турецкой провинции Хатай. Однако позже вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что угроза отсутствует — подъем воды не стал критическим.

В губернаторстве курортного района заверили, что российским туристам ничего не угрожает.

«К нам не поступали сообщения о какой-либо панике и недовольстве. С марта у нас начинается сезон. Надеемся, что на притоке туристов, в том числе российских, это не скажется», — заявили местные власти.

Вечером в понедельник, 20 февраля, в районах Дефне и Самандаг турецкой провинции Хатай произошло два подземных толчка с интервалом в три минуты. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8. Власти Турции заявили о трех погибших и 219 раненых.

В мире,Фуат Октай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий