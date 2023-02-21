В курортных районах Турции ощутили толчки от новых землетрясений

Толчки от новых землетрясений, которые прошли на юго-востоке Турции, ощущались в курортной Анталье. Об этом пишет РИА Новости.

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Власти города попросили жителей держаться подальше от береговой линии из-за риска возникновения цунами после подземных толчков в турецкой провинции Хатай. Однако позже вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что угроза отсутствует — подъем воды не стал критическим.

В губернаторстве курортного района заверили, что российским туристам ничего не угрожает.

«К нам не поступали сообщения о какой-либо панике и недовольстве. С марта у нас начинается сезон. Надеемся, что на притоке туристов, в том числе российских, это не скажется», — заявили местные власти.