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1 час назад

Трамп пообещал в случае переизбрания в США позвонить Путину и Зеленскому

Елена Прошина

Бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Флорида заявил, что в случае своего переизбрания на пост президента «в ту же ночь» позвонит российскому коллеге Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости.

Трамп дал обещание связаться с Путиным и Зеленским в случае победы на выборах
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это необходимо, чтобы провести встречу и разрешить конфликт между Москвой и Украиной. Политик дал гарантию, что сможет разрешить «этот вопрос». Как отметил Трамп, сделка будет заключена в течение суток.

Также экс-глава государства считает, что Вашингтон должен прекратить тратить миллиарды долларов на поддержку властей Украины. Он считает, что необходимо добиться немедленного урегулирования ситуации. Финансирование США украинских властей только затягивает конфликт, из-за этого «каждый день убивают все больше людей».

По словам Трампа, если бы он оставался президентом, то Москва не начала бы специальную военную операцию.

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