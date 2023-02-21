Трамп дал обещание связаться с Путиным и Зеленским в случае победы на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Флорида заявил, что в случае своего переизбрания на пост президента «в ту же ночь» позвонит российскому коллеге Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это необходимо, чтобы провести встречу и разрешить конфликт между Москвой и Украиной. Политик дал гарантию, что сможет разрешить «этот вопрос». Как отметил Трамп, сделка будет заключена в течение суток.

Также экс-глава государства считает, что Вашингтон должен прекратить тратить миллиарды долларов на поддержку властей Украины. Он считает, что необходимо добиться немедленного урегулирования ситуации. Финансирование США украинских властей только затягивает конфликт, из-за этого «каждый день убивают все больше людей».