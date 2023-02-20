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41 минуту назад

Предсказавший землетрясения в Турции ученый спрогнозировал новые толчки

Елена Прошина

Геолог, член Турецкой академии наук и сейсмолог Наси Гёрюр заявил, что следующее сильное землетрясение может произойти в провинциях Адана и Бингёль или на Кипре. Об этом сообщает газета Kıbrıs Postası.

Предсказавший землетрясения ученый сделал новый прогноз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наси Гёрюр известен тем, что смог предсказать разрушительные землетрясения в Турции 6 февраля. По его словам, следующее стихийное бедствие может достигнуть магнитуды 7.

«Землетрясения в Кахраманмараше вызвали значительное увеличение линии разлома в Турции в направлении Кипра. Поэтому я думаю, что эти землетрясения могут вызвать некоторое взаимодействие на Кипре», – заявил он.

Он также добавил, что не знает точного времени, когда землетрясение может произойти. Однако Гёрюр отметил, что органам по управлению чрезвычайными ситуациями «полезно быть начеку на Кипре».

В Турции произошло новое землетрясение

Напомним, что 20 февраля два крупных землетрясения произошли в турецкой провинции Хатай. Пострадали города Дефне (землетрясение магнитудой в 6,4) и Самандаг (магнитуда 5,8).

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