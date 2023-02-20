Предсказавший землетрясения ученый сделал новый прогноз

Геолог, член Турецкой академии наук и сейсмолог Наси Гёрюр заявил, что следующее сильное землетрясение может произойти в провинциях Адана и Бингёль или на Кипре. Об этом сообщает газета Kıbrıs Postası.
Наси Гёрюр известен тем, что смог предсказать разрушительные землетрясения в Турции 6 февраля. По его словам, следующее стихийное бедствие может достигнуть магнитуды 7.
«Землетрясения в Кахраманмараше вызвали значительное увеличение линии разлома в Турции в направлении Кипра. Поэтому я думаю, что эти землетрясения могут вызвать некоторое взаимодействие на Кипре», – заявил он.
Он также добавил, что не знает точного времени, когда землетрясение может произойти. Однако Гёрюр отметил, что органам по управлению чрезвычайными ситуациями «полезно быть начеку на Кипре».
Напомним, что 20 февраля два крупных землетрясения произошли в турецкой провинции Хатай. Пострадали города Дефне (землетрясение магнитудой в 6,4) и Самандаг (магнитуда 5,8).