Предсказавший землетрясения ученый сделал новый прогноз

Геолог, член Турецкой академии наук и сейсмолог Наси Гёрюр заявил, что следующее сильное землетрясение может произойти в провинциях Адана и Бингёль или на Кипре. Об этом сообщает газета Kıbrıs Postası.

Наси Гёрюр известен тем, что смог предсказать разрушительные землетрясения в Турции 6 февраля. По его словам, следующее стихийное бедствие может достигнуть магнитуды 7.

«Землетрясения в Кахраманмараше вызвали значительное увеличение линии разлома в Турции в направлении Кипра. Поэтому я думаю, что эти землетрясения могут вызвать некоторое взаимодействие на Кипре», – заявил он.

Он также добавил, что не знает точного времени, когда землетрясение может произойти. Однако Гёрюр отметил, что органам по управлению чрезвычайными ситуациями «полезно быть начеку на Кипре».