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36 минут назад

Байден прибыл в Польшу

ТАССиещё 1

Президент США Джо Байден в понедельник прибыл в Польшу с визитом. Об этом сообщил Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Байден прибыл в Польшу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Прибытие американского лидера на вокзал Пшемысли на границе с Украиной транслирует Польское телевидение.

Ранее планировалось, что самолет Байдена Air Force One приземлится в международном аэропорту имени Фридерика Шопена во вторник утром. Однако программа изменилась из-за оказавшегося неожиданностью для общественности визита Байдена в Киев, где он встретился в понедельник с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит президента США на Украину за время российской спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 года. Поездка готовилась с соблюдением строжайшей секретности. Информация о ней появилась только после приезда Байдена в Киев.

Байден рассказал о цели визита в Киев

Байден прибыл в Киев на поезде из Польши и таким же путем вернулся назад. В аэропорту города Жешув в Ясенке его ждал самолет. Ранее многие европейские лидеры и чиновники из Брюсселя путешествовали в Киев этим путем.

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