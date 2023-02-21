Польша задумалась о полном закрытии границ с Белоруссией

Если власти Польши посчитают, что со стороны Белоруссии возникает угроза безопасности, они могут полностью закрыть границы с этой страной, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Его цитату приводит РИА Новости.

«Если будет такая необходимость, особенно мотивированная безопасностью, то мы точно готовы», — не исключил замглавы ведомства.

Ранее власти страны также захотели ограничить движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией — Кукурыки — Козловичи. Решение вступит в силу сегодня, 21 февраля, и станет ответом на ограничения Минска в отношении Варшавы.