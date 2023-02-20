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16 минут назад

Молдавия объявила о газовой независимости

Lenta.ru

Молдавия впервые в истории перестала зависеть от одного импортера природного газа. Такое объявление сделала президент страны Майя Санду, ее слова приводит РИА Новости.

Молдавия объявила о газовой независимости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Впервые в истории Молдавия больше не зависит от одного источника запасов природного газа», — прокомментировала она и подчеркнула, что в прошлом году жители страны столкнулись с острым экономическим кризисом. По ее словам, трудности, с которыми сталкиваются жители республики, связаны в том числе с происходящим на Украине.

Ранее в феврале глава молдавской компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стране невыгодно покупать топливо у «Газпрома» из-за высоких цен. «Молдовагаз» закупает газ у трейдеров по более выгодным ценам, чем у «Газпрома», отметил Чебан. С 1 октября 2022 года российская компания снизила суточный объем подачи газа Молдавии на 30 процентов.

«"Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. УкраУкраинская компания утверждает, что проблем нет», — сказал глава «Молдовагаза».

В мире,Вадим Чебан,Мотор Сич,Газпром,
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