Молдавия объявила о газовой независимости

«Впервые в истории Молдавия больше не зависит от одного источника запасов природного газа», — прокомментировала она и подчеркнула, что в прошлом году жители страны столкнулись с острым экономическим кризисом. По ее словам, трудности, с которыми сталкиваются жители республики, связаны в том числе с происходящим на Украине.