Премьер Италии запланировала личную встречу с Зеленским в Киеве

Премьер Италии Джорджа Мелони и президент Украины Владимир Зеленский запланировали встретиться в Киеве во вторник, 21 февраля. Об этом сообщает местный новостной телеканал RaiNews24 со ссылкой на. дипломатические источники.

Ожидается, что итальянский премьер-министр прибудет днем 20 февраля в Варшаву, где встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Вскоре после этого глава итальянского правительства отправится на поезде в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

«[Из Италии] был получен пакет помощи, а это значит, что поддержка премьер-министра Джорджии Мелони не изменилась. Действительно, я благодарю ее и жду ее, я знаю, что она приедет», — заявил накануне украинский президент в интервью итальянскому телевидению.