В Белоруссии обвинили Байдена в отсутствии мирных заявлений в Киеве

Президент США Джо Байден в рамках своего визита в столицу Украины говорил о поставках оружия вместо дипломатического урегулирования ситуации, заявил белорусский депутат, глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, передает БелТА. По его словам, если бы американский лидер хотел остановить конфликт, он бы призвал к переговорам.
«Ни одного заявления о мире им сделано не было. Если бы Байден хотел мира сегодня в Киеве, он бы, прилетев и встретившись с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, сказал: завтра или даже сегодня должны начаться переговоры. Хватит гибнуть украинцам. Сколько за этот год погибло украинцев ради того, чтобы интересы Америки были превыше всего в мире? Но что же мы услышали от него? Мы — молодцы, мы поставляем оружие. Мы продолжим его поставлять», — отметил Гайдукевич.
Как указал белорусский депутат, встреча Байдена с Зеленским по факту показывает несамостоятельность украинского лидера. Он также добавил, что президент США отдал своему коллеге команду на продолжение конфликта.
«Он дает ему команду фактически, показывая, что Зеленский — несамостоятельный президент. Продолжай войну до последнего украинца. Он так фактически и говорит. А дальше он говорит Европе, как хозяин Европейского союза. Где самостоятельность Европы? Они должны были уже его выкинуть за шкирку из Киева и из Варшавы, в том числе. Потому что он хочет, чтобы вся Европа полыхала», — подчеркнул Гайдукевич.