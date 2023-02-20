В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
27 минут назад

В Белоруссии обвинили Байдена в отсутствии мирных заявлений во время визита в Киев

Газета.Ru

Президент США Джо Байден в рамках своего визита в столицу Украины говорил о поставках оружия вместо дипломатического урегулирования ситуации, заявил белорусский депутат, глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, передает БелТА. По его словам, если бы американский лидер хотел остановить конфликт, он бы призвал к переговорам.

В Белоруссии обвинили Байдена в отсутствии мирных заявлений в Киеве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ни одного заявления о мире им сделано не было. Если бы Байден хотел мира сегодня в Киеве, он бы, прилетев и встретившись с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, сказал: завтра или даже сегодня должны начаться переговоры. Хватит гибнуть украинцам. Сколько за этот год погибло украинцев ради того, чтобы интересы Америки были превыше всего в мире? Но что же мы услышали от него? Мы — молодцы, мы поставляем оружие. Мы продолжим его поставлять», — отметил Гайдукевич.

Как указал белорусский депутат, встреча Байдена с Зеленским по факту показывает несамостоятельность украинского лидера. Он также добавил, что президент США отдал своему коллеге команду на продолжение конфликта.

«Он дает ему команду фактически, показывая, что Зеленский — несамостоятельный президент. Продолжай войну до последнего украинца. Он так фактически и говорит. А дальше он говорит Европе, как хозяин Европейского союза. Где самостоятельность Европы? Они должны были уже его выкинуть за шкирку из Киева и из Варшавы, в том числе. Потому что он хочет, чтобы вся Европа полыхала», — подчеркнул Гайдукевич.

В мире,Олег Гайдукевич,Джозеф Байден,ЛДПР,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий