В Белоруссии обвинили Байдена в отсутствии мирных заявлений в Киеве

«Ни одного заявления о мире им сделано не было. Если бы Байден хотел мира сегодня в Киеве, он бы, прилетев и встретившись с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, сказал: завтра или даже сегодня должны начаться переговоры. Хватит гибнуть украинцам. Сколько за этот год погибло украинцев ради того, чтобы интересы Америки были превыше всего в мире? Но что же мы услышали от него? Мы — молодцы, мы поставляем оружие. Мы продолжим его поставлять», — отметил Гайдукевич.