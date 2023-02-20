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33 минуты назад

Стало известно, как Байден добрался до Киева

Елена Прошина

Президент США Джо Байден прибыл в Киев на поезде в понедельник утром. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

«Президент США Джо Байден находится в Киеве с необъявленным визитом, где он встречается с Зеленским... Он прибыл в Киев на поезде сегодня утром», - написал корреспондент Кристофер Миллер в Twitter.

Ранее сообщалось, что два лидера провели встречу в Михайловском соборе в Киеве. В своем заявлении Байден отметил, что приехал в Киев, чтобы поддержать «демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины». Он обсудит с Зеленским поддержку Украины, а также объявит об очередном пакете военной помощи. Он также подчеркнул, что США и страны Запада и дальше продолжат поддерживать Украину.

Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на 500 миллионов долларов

В свою очередь, глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал визит Байдена стратегическим. По его словам, он поможет ускорить решение вопросов, которые «подвисли».

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