Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на 500 миллионов долларов

Президент США Джо Байден, выступая в Киеве, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) противотанковые системы и другое вооружение. Цитату приводит Reuters.

Визит политика прошел за несколько дней до годовщины начала СВО.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время визита он и Байден обсудили поставки американских орудий большой дальности. Белый дом, в свою очередь, отметил, что на этой неделе Байден объявит о новых санкциях против России.