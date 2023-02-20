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57 минут назад

СМИ: Байден прибыл в Киев

Елена Прошина

Президент США Джо Байден приехал в Киев. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на немецкое издание Bild*.

Как утверждает журналист издания Юлиан Репке, американский лидер уже находится в украинской столице. Однако официальных подтверждений этому пока нет.

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Как сообщают РИА Новости, Джо Байден и Владимир Зеленский уже провели встречу в Михайловском соборе в Киеве. Также в сети распространили фотографию, где два президента идут вместе.

Ранее стало известно, что в центре Киева перекрыли часть улиц. Это, вероятно, связано с годовщиной расстрелов на Майдане. Уточнялось, что на мероприятия, посвященные этому событию, Киев посетит крупная иностранная делегация.

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Кроме того, замглавы украинского МИД Андрей Мельник сообщил о прибытии главных западных партнеров в годовщину начала специальной военной операции России. Кто именно приедет он не уточнил, назвав это «сюрпризом».

По некоторым данным, в ближайшие дни в Киеве ожидают визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони, израильской делегации, директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

*Bild - доступ к сайту ограничен по требованию Генпрокуратуры России.

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