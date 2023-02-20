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12 минут назад

Парламентская делегация Израиля прибыла в Киев

Газета.Ruиещё 2

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский сообщил о визите парламентской делегации Израиля в столицу Украины 20 февраля/ Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Парламентская делегация Израиля прибыла в Киев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Бродского, в Киев прибыли депутаты Кнессета (парламента) Израиля Юлий Эдельштейн и Зеэв Элькин.

До этого посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, объявляя о визите, заявил, что в Тель-Авиве прислушались к «американским коллегам, которые недовольны уровнем сотрудничества с Украиной».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт на Украине битвой Давида и Голиафа и попросил Израиль «усилить пращу» украинского Давида с помощью израильского ракетного комплекса, который так и называется — «праща Давида».

Царь Давид — библейский персонаж, потомком которого считается Иисус Христос, считается автором Книги псалмов. Согласно Первой книге Царств, в ранние годы он был пастухом, но когда Израилю грозила опасность в виде народа филистимлян, он вышел на бой с гигантом Голиафом с одной пращой (метательное оружие) и убил его, попав камнем в лоб, что принесло победу израильтянам.

В мире,Михаэль Бродский,Евгений Корнийчук,Юлий Эдельштейн,Владимир Зеленский,Иисус Христос,
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