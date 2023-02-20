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43 минуты назад

Активисты в Польше сорвали выступление украинской писательницы

News.ru

Активисты в Варшаве сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), пишет издание Kresy. Отмечается, что инцидент произошел в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza, когда протестующие прервали «скандальную» встречу с участием Забужко, которая поставила под сомнение Волынскую резню.

Активисты в Польше сорвали выступление украинской писательницы
Фото: unsplash.comunsplash.com

Во время выступления писательницы активисты развернули баннер: «Моральные нули, для вас пример — Бандера», а также выкрикивали лозунг «Бандеровцы — домой», — сказано в публикации.

По информации издания, аналогичные мероприятия с участием Забужко были сорваны во Вроцлаве и Кракове.

Польша ужесточит условия пребывания в стране украинских беженцев

Обозреватель Пшемыслав Пяста ранее заявил, что граждане страны не хотят принимать украинских беженцев, потому что они националисты и негативно настроены к Польше. Он призвал их возвращаться на Украину. Он возмутился тем, что украинские беженцы восхваляют убийц и преступников — членов УПА (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Польша приняла 1,5 миллиона украинских беженцев, которые постоянно размещены на территории страны.

В мире,Оксана Забужко,Украинская повстанческая армия,
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