Рейтинг Макрона оказался самым низким за три года

Социологи сообщили о стремительной потере популярности президента Эммануэля Макрона во Франции. Его поддерживает рекордно низкое число французов - 32%. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

«В условиях сильной напряженности из-за пенсионной реформы рейтинг популярности президента и премьер-министра, измеряемый нашим ежемесячным барометром IFOP, продолжает падать. Только 32% французов довольны деятельностью Макрона», - пишет издание.

Социологи предупреждают, что это "конец президентского иммунитета" Макрона у французов.

Он «провалился в классическую логику Пятой республики». Макрон стал очередным президентом государства, которому придется расплачиваться за непопулярные реформы. В частности, речь идет о пенсионной реформе, которую французы встретили в штыки, после чего по городам прокатились акции протеста.