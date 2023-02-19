В США пожаловались на давление Киева из-за отказа поставить истребители

Киев предпринимает попытки надавить на президента США Джо Байдена и его окружение в вопросе отправки многоцелевых истребителей F-16 на Украину, чтобы заставить Вашингтон изменить свое решение. О давлении на сенаторов Конгресса и администрацию сообщает Reuters.

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis

Лоббирование произошло на выходных в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в ходе переговоров между украинскими официальными лицами, в том числе министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, и демократами и республиканцами из сената и палаты представителей.

«Украинцы сказали нам, что [F-16] смогут подавить противовоздушную оборону русских, чтобы они могли вывести свои беспилотники за пределы линии фронта [на российскую территорию]. Вероятно, они думают, что смогут справиться с уничтожением С-400», — рассказал сенатор и бывший пилот F-16 МаркМарк Келли.

Он добавил, что из-за усилий Киева в Конгрессе растет поддержка инициатив о расширении пакета военной помощи для Украины.