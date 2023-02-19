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19 минут назад

Сенаторы США пожаловались на давление Киева из-за отказа поставить истребители

Lenta.ru

Киев предпринимает попытки надавить на президента США Джо Байдена и его окружение в вопросе отправки многоцелевых истребителей F-16 на Украину, чтобы заставить Вашингтон изменить свое решение. О давлении на сенаторов Конгресса и администрацию сообщает Reuters.

В США пожаловались на давление Киева из-за отказа поставить истребители
Фото:  U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis

Лоббирование произошло на выходных в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в ходе переговоров между украинскими официальными лицами, в том числе министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, и демократами и республиканцами из сената и палаты представителей.

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«Украинцы сказали нам, что [F-16] смогут подавить противовоздушную оборону русских, чтобы они могли вывести свои беспилотники за пределы линии фронта [на российскую территорию]. Вероятно, они думают, что смогут справиться с уничтожением С-400», — рассказал сенатор и бывший пилот F-16 МаркМарк Келли.

Он добавил, что из-за усилий Киева в Конгрессе растет поддержка инициатив о расширении пакета военной помощи для Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 должны оставаться на территории страны, а поставлять их Украине не стоит. Он отметил, что это «абсолютно иная ситуация».

В мире,Дмитрий Кулеба,Марк Келли,Джозеф Байден,
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