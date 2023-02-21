Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 11 277 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 821 против 1 940 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

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Всего в столице с начала пандемии выявили 3 403 251 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 12 против 10 днем ранее, до 48 124. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 3 748, до 3 201 343.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 253 против 1 412 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 869 697 случаев заражения.