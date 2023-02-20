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20 минут назад

В ООН заявили о риске голодной смерти для 345 миллионов человек

Говорит Москваиещё 1

Об этом сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли на фоне истечения «зерновой сделки».

В ООН заявили о риске голодной смерти для 345 млн человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Срок действия черноморской зерновой инициативы истекает. Очень важно, чтобы эти порты оставались открытыми. В условиях, когда 345 миллионов человек рискуют умереть от голода, сделка должна быть продлена», — написал Бисли в своём Twitter.

Ранее представитель ООН указывал, что зерновая сделка имеет ключевое значение на фоне природных катаклизмов по всему миру, и «нельзя допустить её провала».

Переговоры по продлению зерновой сделки начнутся в ближайшее время

Договорённости об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. В ноябре зерновая сделка была продлена на такой же срок.

В мире,Дэвид Бисли,ООН,
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