В ООН заявили о риске голодной смерти для 345 млн человек

«Срок действия черноморской зерновой инициативы истекает. Очень важно, чтобы эти порты оставались открытыми. В условиях, когда 345 миллионов человек рискуют умереть от голода, сделка должна быть продлена», — написал Бисли в своём Twitter.

Ранее представитель ООН указывал, что зерновая сделка имеет ключевое значение на фоне природных катаклизмов по всему миру, и «нельзя допустить её провала».

Договорённости об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. В ноябре зерновая сделка была продлена на такой же срок.