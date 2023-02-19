Китай обратился к США с призывом по поводу ситуации с аэростатом

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном изложил позицию Пекина по инциденту с китайским аэростатом и потребовал от Вашингтона устранить вред, нанесенный двусторонним отношениям в результате злоупотребления силой. Об этом сообщил в воскресенье МИД КНР.

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"Ван И выразил твердую и справедливую позицию Китая по так называемой ситуации с аэростатом, потребовал от американской стороны изменить свой курс, а также трезво оценить и устранить вред, нанесенный китайско-американским отношениям в результате злоупотребления силой", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В начале февраля власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на большой высоте. 4 февраля американские ВС сбили этот якобы "разведывательный шар" в пределах воздушных границ Соединенных Штатов. Он, как утверждает Пентагон, занимался "сбором важной информации". В связи с этим происшествием госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай.