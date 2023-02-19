Блинкен и Ван И встретились впервые после инцидента с аэростатом

Американский госсекретарь Энтони Блинкен 18 февраля провел встречу с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.
Это произошло на фоне продолжающегося спора между двумя странами по поводу предполагаемого китайского воздушного шара-шпиона, сбитого США.
«Мы можем подтвердить, что госсекретарь Блинкен завершил встречу с… Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности», — сказал собеседник агентства.
Менее чем за два часа до этого кортеж Блинкена выехал из отеля в неизвестном направлении.
Ранее Ван И обвинил Вашингтон в нарушении международных норм с «истерическим» поведением. Так он прокомментировал уничтожение аппарата в небе над США.
Полет воздушного шара над материковой частью США вызвал возмущение в Вашингтоне и побудил Блинкена отложить запланированный визит в Пекин. Поездка госсекретаря в Китай 5-6 февраля должна была стать первой за пять лет и была воспринята обеими сторонами как возможность стабилизировать все более напряженные отношения.