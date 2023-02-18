Макрон отказался считать разгром России позицией Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна никогда не выступала и не будет выступать за разгром России. Об этом он рассказал в интервью изданию Le Journal du Dimanche.
По словам Макрона, некоторым хотелось бы «в первую очередь разгромить Россию» и «атаковать ее на собственной территории».
«Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции», — отметил он.
Французский президент подчеркнул необходимость того, чтобы «украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров».