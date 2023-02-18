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40 минут назад

Байден решил обратиться к россиянам

News.ru

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден может обратиться к президенту России Владимиру Путину и гражданам страны во время своего визита в Польшу. Содержание брифинга спикера Совбеза США опубликовано на официальном сайте американской администрации. Он при этом не стал уточнять содержание обращения главы государства.

Байден решил обратиться к россиянам
Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look PressChris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

И я подозреваю, что вы также услышите, как он обращается к мистеру Путину, а также к российскому народу, — сказал Кирби.

Он напомнил, что Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими европейскими лидерами.

В США выразили уверенность в победе Украины

Вице-президент США Камала Харрис ранее обвинила российское руководство в совершении преступления против человечности на Украине. Она подчеркнула во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, что в Белом доме пришли к такому выводу после изучения доказательств. Харрис при этом не стала приводить подтверждения своим словам.

В конце января издание The Wall Street Journal отмечало, что Государственный департамент США впервые обвинил Россию в нарушении договора между Москвой и Вашингтоном о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Суть претензии, по данным газеты, заключается в том, что Москва отказывалась разрешить США инспекции на своих объектах и отклоняла просьбы Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов соблюдения документа.

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