Словакия отказалась пропускать немецкое оружие Киева для ремонта

Берлин ведет переговоры со Словакией из-за сложностей с таможней при переброске поставленного Германией Киеву военного оборудования для починки, ищется альтернатива, сообщил представитель министерства обороны ФРГ.

Ранее Business Insider сообщал, что таможни Словакии блокируют военное оборудование, направляемое через границу для ремонта.

Как сообщил представитель немецкого Минобороны, Словакия и Германия ведут переговоры по данному вопросу, Берлин ищет альтернативные пути, передает РИА «Новости».