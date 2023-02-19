Избранный президент Чехии предостерег страны Запада от попыток развалить Россию

Избранный президент Чехии Петр Павел на полях Мюнхенской конференции по безопасности предостерег Запад от поддержки сценариев, способных привести к развалу России. Он прокомментировал в субботу на "украинском ланче" высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "безальтернативности" захвата Украиной Крыма.

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"Нам надо быть осторожными в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно, в какой-то момент Украина изменит свое видение, - цитирует Павла издание "Европейская правда". - Возможно, что это приведет к развалу России <...>. Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем [будет] вести переговоры о разоружении".