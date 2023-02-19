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20 минут назад

Избранный президент Чехии предостерег страны Запада от попыток развалить Россию

ТАССиещё 3

Избранный президент Чехии Петр Павел на полях Мюнхенской конференции по безопасности предостерег Запад от поддержки сценариев, способных привести к развалу России. Он прокомментировал в субботу на "украинском ланче" высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "безальтернативности" захвата Украиной Крыма.

Избранный президент Чехии предостерег страны Запада от попыток развалить Россию
Фото: ТАССТАСС

"Нам надо быть осторожными в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно, в какой-то момент Украина изменит свое видение, - цитирует Павла издание "Европейская правда". - Возможно, что это приведет к развалу России <...>. Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем [будет] вести переговоры о разоружении".

Позднее, как передает "Европейская правда", Павел сказал журналистам относительно вероятного исхода конфликта, что нужно "быть готовыми к любому результату". Он добавил, что есть три условия для того, чтобы сложилась ситуация, когда "Россия не будет способна поддерживать действующий уровень боевых действий". Это сохранение на прежнем уровне поставок Украине вооружения, финансовая поддержка Киева, достаточная для компенсации экономических потерь, и удержание Евросоюзом такого уровня санкций, "чтобы предотвращать восстановление доходов России".

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