В G7 заявили о важности продления и расширения зерновой сделки

Министры иностранных дел группы подчеркнули необходимость того, чтобы российские власти ускорили темпы проведения инспекций и операций для удовлетворения мирового спроса.
Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав МИДов «семёрки», которая состоялась в Мюнхене на полях международной конференции по безопасности.
В ноябре зерновая сделка была продлена на 120 дней.
Российские власти неоднократно указывали на неисполнение некоторых пунктов соглашения, в том числе договорённости о том, что зерно должно преимущественно идти в беднейшие страны. Они также обращали внимание, что создаются препятствия для поставок российских удобрений и продовольствия на мировой рынок.