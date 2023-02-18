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29 минут назад

В G7 заявили о важности продления и расширения зерновой сделки

Говорит Москва

Министры иностранных дел группы подчеркнули необходимость того, чтобы российские власти ускорили темпы проведения инспекций и операций для удовлетворения мирового спроса.

В G7 заявили о важности продления и расширения зерновой сделки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав МИДов «семёрки», которая состоялась в Мюнхене на полях международной конференции по безопасности.

В ноябре зерновая сделка была продлена на 120 дней.

Российские власти неоднократно указывали на неисполнение некоторых пунктов соглашения, в том числе договорённости о том, что зерно должно преимущественно идти в беднейшие страны. Они также обращали внимание, что создаются препятствия для поставок российских удобрений и продовольствия на мировой рынок.

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