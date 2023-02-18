В G7 заявили о важности продления и расширения зерновой сделки

Министры иностранных дел группы подчеркнули необходимость того, чтобы российские власти ускорили темпы проведения инспекций и операций для удовлетворения мирового спроса.

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Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав МИДов «семёрки», которая состоялась в Мюнхене на полях международной конференции по безопасности.

В ноябре зерновая сделка была продлена на 120 дней.