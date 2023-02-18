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17 минут назад

Экс-президенты Киргизии встретились и простили друг друга

Газета.Ruиещё 1

Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил в своем Facebook, что провел встречу, которую посетили все бывшие главы республики - Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков.

Экс-президенты Киргизии встретились и простили друг друга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я собрал бывших президентов и посадил их за один стол", — написал действующий глава государства в соцсети.

При этом он не указал, где именно и когда прошла эта встреча.

Жапаров также заявил, что республика не может гармонично развиваться из-за вечной борьбы за власть, поэтому она "остается в уголке Центральной Азии". Он считает, что проведение такой встречи важно с точки зрения консолидации населения страны.

"Мы должны думать о будущем народа, объединив всех", — отметил Жапаров.

Он также указал, что его "давно мучила мысль о том, что если собрать всех президентов, которые в начале избирались народом и имели печальный конец, может мы будем единой нацией, сплоченной в один кулак".

Жапаров отметил, что экс-президенты поддержали его инициативу "объединиться в один кулак". По его словам, они также рассказали о своих обидах, признали ошибки и простили друг друга.

Ранее в феврале стало известно, что экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили из колонии.

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