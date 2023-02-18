Бербок предложила Путину развернуться «на 360 градусов» в его политике

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила президенту России Владимиру Путину развернуться на 360 градусов и изменить свою политическую повестку. Об этом он заявила в субботу, 18 февраля.

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— Если Путин решит, что завтра он меняет свой курс на 360 градусов, — весь мир будет счастлив, — передает слова немецкого министра ТАСС.

Вероятнее всего, Бербок хотела употребить словесный оборот «на 180 градусов», так как разворот «на 360 градусов» будет означать возврат к исходной точке.

До этого Анналена Бербок в интервью газете Tagesspiegel заявила, что совершила ошибку, когда заявила о войне Европы против России. По словам министра, ей важно показывать людям, что внешняя политика напрямую связана с их жизнями и не является чем-то абстрактным.