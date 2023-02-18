Бербок предложила Путину развернуться «на 360 градусов» в его политике
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила президенту России Владимиру Путину развернуться на 360 градусов и изменить свою политическую повестку. Об этом он заявила в субботу, 18 февраля.
— Если Путин решит, что завтра он меняет свой курс на 360 градусов, — весь мир будет счастлив, — передает слова немецкого министра ТАСС.
Вероятнее всего, Бербок хотела употребить словесный оборот «на 180 градусов», так как разворот «на 360 градусов» будет означать возврат к исходной точке.
До этого Анналена Бербок в интервью газете Tagesspiegel заявила, что совершила ошибку, когда заявила о войне Европы против России. По словам министра, ей важно показывать людям, что внешняя политика напрямую связана с их жизнями и не является чем-то абстрактным.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Бербок не заниматься эскалацией кризиса на Украине. Она также напомнила, что на протяжении многих лет украинское руководство, которое всячески поддерживали немецкие власти, уничтожало мирное население Донбасса.