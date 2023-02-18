В США выразили уверенность в победе Украины

США не сомневаются, что Украина сможет добиться успеха в конфликте с Россией. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Блинкен подчеркнул готовность США продолжать поддерживать Украину так долго, как потребуется.

"У нас нет никаких сомнений в победе и успехе Украины", - продолжил он.

Госсекретарь США указал на единство НАТО, "подобного которому не было 30 лет".

"Тысячи компаний из всех стран покинули Россию, потому что репутационные риски слишком высоки", - добавил он. Глава американской дипломатии также выступил с утверждением, что "все связи России с миром разорваны одна за другой".

В результате отметил он, можно надеяться, что руководство РФ поймет, что это было для него стратегическим провалом.

Кроме того, Блинкен выразил уверенность в том, что для определенных сторон заявления о заключении перемирия между Россией и Украиной могут быть "очень привлекательны", однако подобные призывы могут оказаться "ловушкой" в долгосрочной перспективе.