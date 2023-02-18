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2 часа назад

США заявили, что уверены в победе Украины

ТАСС

США не сомневаются, что Украина сможет добиться успеха в конфликте с Россией. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

В США выразили уверенность в победе Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Блинкен подчеркнул готовность США продолжать поддерживать Украину так долго, как потребуется.

"У нас нет никаких сомнений в победе и успехе Украины", - продолжил он.

Госсекретарь США указал на единство НАТО, "подобного которому не было 30 лет".

"Тысячи компаний из всех стран покинули Россию, потому что репутационные риски слишком высоки", - добавил он. Глава американской дипломатии также выступил с утверждением, что "все связи России с миром разорваны одна за другой".

В результате отметил он, можно надеяться, что руководство РФ поймет, что это было для него стратегическим провалом.

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Кроме того, Блинкен выразил уверенность в том, что для определенных сторон заявления о заключении перемирия между Россией и Украиной могут быть "очень привлекательны", однако подобные призывы могут оказаться "ловушкой" в долгосрочной перспективе.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Путин,НАТО,
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