Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита в Эфиопии

Делегацию наблюдателей Израиля выгнали с саммита Африканского союза в Аддис-Абебе. Инцидент произошел на церемонии открытия в субботу. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на МИД Израиля.

Фото: ООН ООН

На церемонии открытия к израильской делегации подошли охранники. Они потребовали покинуть зал.

На опубликованных кадрах видно, что израильтяне во главе с замдиректора МИД по Африке Шарон Бар-Лин несколько минут совещаются, а затем уходят.

«Израиль серьезно относится к инциденту, когда Шарон Бар-Ли была удалена с саммита Африканского союза, несмотря на ее статус аккредитованного наблюдателя», — заявили в израильском МИД.

Там считают, что Африканский союз «стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и Южная Африка, движимых ненавистью и контролируемых Ираном».

Представитель президента Южной Африки заявил в ответ: «Они должны обосновать свое заявление».

Вопрос о статусе Израиля как наблюдателя в Африканском союзе вызывает большие разногласия среди 55 государств - членов.

На прошлогоднем саммите дебаты были приостановлены, чтобы избежать голосования, которое привело бы к беспрецедентному расколу в Африканском Союзе.

Влиятельные государства Союза, в частности Южная Африка, протестуют против аккредитации Израиля. Известные южноафриканские деятели ранее проводили параллели между политикой апартеида в ЮАР и отношением Израиля к палестинцам.