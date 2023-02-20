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9 минут назад

В Африканском союзе пояснили, почему представителя Израиля выгнали с саммита

Газета.Ruиещё 4

Председатель комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи рассказал, почему израильских дипломатов вывели с церемонии открытия саммита объединения, цитирует РИА Новости.

В Африканском союзе объяснили удаление представителя Израиля с саммита
Фото: Газета.ruГазета.ru

Церемония состоялась 18 февраля в Эфиопии. Заместитель директора департамента Министерства иностранных дел Израиля по Африке Шарон Бар Ли вывели из зала заседаний саммита АС.

Факи сообщил, что представителя израильской делегации попросили уйти, так как на израильские официальные лица не были приглашены на мероприятие. Председатель комиссии отметил, что решение о предоставлении Израилю статуса наблюдателя приостановили «до обсуждения этого вопроса специально созданным комитетом».

Представитель МИД Израиля, комментируя произошедшее, отметил, что Африканский союз «стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном».

В феврале 2022 года в МИД Алжира сообщали, что АС приостановил членство Израиля в организации в качестве наблюдателя. Саммит решил сформировать комитет с целью изучить решение о наделении Израиля этим статусом, в него вошли главы Алжира, Демократической республики Конго, Камеруна, Нигерии, Руанды, Сенегала и ЮАР.

В мире,Саммит,Муса Факи,
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